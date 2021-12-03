विज्ञापन





थाना सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों में तेंदुआ का आतंक बना हुआ है। हमीरपुर निवासी धनीराम और मनीराम अपनी बकरियां चरा रहे थे, तभी तेंदुआ ने उन पर हमला कर दिया। तेंदुआ दोनों बकरियों के शव खींचने लगा लेकिन ग्रामीणों के शोर से वह भाग गया। सोमवार रात करीब आठ बजे हरिपुर ताल्लुके चांदपुर गांव के पास भी तेंदुआ देखा गया, जिससे ग्रामीणों में खलबली मच गई। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। रेंजर सामाजिक वानिकी खुटार दिनेश बडोला ने बताया कि ग्रामीणों को जागरूक किया गया है। टीम लगातार निगरानी कर रही है। संवाद

विज्ञापन

सेहरामऊ उत्तरी। जंगल से निकले एक तेंदुआ ने दो बकरियों पर हमला कर उन्हें मार डाला। ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ शव छोड़कर गन्ने के खेत में छिप गया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर निगरानी शुरू कर दी है।