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Pilibhit News: आरएसएस ने निकाला पथ संचलन

Sun, 25 Oct 2026 12:46 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sun, 25 Oct 2026 12:46 AM IST
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RSS conducted march
गांव जोगराजपुर में पथ संचलन करते स्वयं सेवक -संवाद
सेहरामऊ उत्तरी। आरएसएस के 101वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गांव जोगराजपुर में स्वयं सेवकों ने पथ संचलन किया। पथ संचलन का कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया।
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गांव के एक इंटर कॉलेज से शुरू हुआ पथ संचलन गांव में घूमा। पथ संचलन में स्वयं सेवक गणवेश में पंक्तिबद्ध होकर चल रहे थे। मंडल कार्यवाह गौरव गुप्ता, सह खंड कार्यवाह सुभाष त्रिवेदी, हरिओम अवस्थी, मनीष त्रिपाठी, दिनेश श्रीवास्तव, राकेश तिवारी, राहुल गुप्ता, सुनील गुप्ता, आशुतोष शर्मा, मनोज वर्मा आदि मौजूद रहे। संवाद
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