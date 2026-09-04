Pilibhit News: फोन हैक होने के बाद खाते से निकल गए 2.83 लाख रुपये
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:04 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:04 AM IST
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न्यूरिया। ग्राम धनकुना निवासी किसान हरविंदर सिंह के बैंक खाते से साइबर ठगी के जरिए 2.83 लाख रुपये निकाल लिए गए। पीड़ित के मुताबिक, 23 अगस्त को उनका मोबाइल फोन हैक हो गया था। इसके बाद खाते से दो बार में रकम निकाली गई। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई और रकम वापस दिलाने की मांग की है।
हरविंदर सिंह ने बताया कि फोन हैक होने के बाद खाते से पहले 60 हजार और फिर 2.23 लाख रुपये निकाले गए। रकम किस माध्यम से और किस तरह निकाली गई, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। पीड़ित ने साइबर क्राइम पोर्टल पर दो अलग अलग शिकायत दर्ज कराई हैं। उन्होंने पुलिस से मामले की जांच कर रकम वापस दिलाने और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीओ सदर नताशा गोयल ने बताया कि साइबर ठगी की शिकायत की जांच कराई जा रही है। खाते से रकम किस माध्यम से निकाली गई, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। जांच के बाद ही ठगी के तरीके और आरोपी के संबंध में स्थिति स्पष्ट होगी। संवाद
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हरविंदर सिंह ने बताया कि फोन हैक होने के बाद खाते से पहले 60 हजार और फिर 2.23 लाख रुपये निकाले गए। रकम किस माध्यम से और किस तरह निकाली गई, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। पीड़ित ने साइबर क्राइम पोर्टल पर दो अलग अलग शिकायत दर्ज कराई हैं। उन्होंने पुलिस से मामले की जांच कर रकम वापस दिलाने और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीओ सदर नताशा गोयल ने बताया कि साइबर ठगी की शिकायत की जांच कराई जा रही है। खाते से रकम किस माध्यम से निकाली गई, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। जांच के बाद ही ठगी के तरीके और आरोपी के संबंध में स्थिति स्पष्ट होगी। संवाद
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