फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Roadways buses do not ply across the Sharda; a population of one lakh relies on unauthorized vehicles.

Pilibhit News: शारदा पार नहीं चलती रोडवेज बसें, एक लाख आबादी डग्गामार वाहनों के सहारे

Fri, 04 Sep 2026 01:02 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:02 AM IST
विज्ञापन
Roadways buses do not ply across the Sharda; a population of one lakh relies on unauthorized vehicles.
पूरनपुर। शारदा नदी पार रोडवेज बसों का संचालन न होने से लोगों को आवागमन के लिए डग्गामार या फिर निजी वाहनों से यात्रा करनी पड़ती है। पैंटून पुल हटने के बाद तो शारदा पार के लोगों को रोडवेज बस से आवागमन करने को लखीमपुर खीरी के खजुरिया कई किलोमीटर की दूरी तय कर जाना पड़ता है। वहां से भी पर्याप्त रोडवेज बसों का संचालन न होने से लोग भटकते हैं। यहीं हाल शारदा नदी के इस ओर बसे गांवों के लोगों का है।
विज्ञापन

तहसील क्षेत्र के शारदा नदी पार सोलह ग्राम पंचायत मुरैनिया गांधी, शांतीनगर, राणा प्रतापनगर, कबीरगंज, विजयनगर, नहरोसा, श्रीनगर, कुठिया गुदिया, सिद्धनगर, भरतपुर, वमनपुर भागीरथ, रामनगर, सिंघाड़ा उफज़् टाटरगंज, बैल्हा, अशोकनगर, शास्त्रीनगर मेंं करीब एक लाख आबादी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक़ों के अलावा परिवहन की भी सुविधा नहीं है। शारदापार के अलावा नदी के इधर किनारे के गांव चंदिया हजारा, राहुलनगर, ढक्काचांट, खिरकिया बरगदिया, कॉलोनी नंबर छह में भी रोडवेज की सुविधा नहीं है। शारदा नदी के इस पार के लोगों को निजी वाहनों या फिर डग्गामार वाहनों से तहसील मुख्यालय को आवागमन करना पड़ता है। शारदा नदी पार के लोगों को तो रोडवेज बस से आवागमन करने को लखीमपुर खीरी के खजुरिया जाना पड़ता है। यहां से भी मात्र दो बसें ही चलती है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed