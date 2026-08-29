Pilibhit News: रक्षाबंधन ने घोली कारोबार में मिठास, 500 क्विंटल बिक गई मिठाई

विज्ञापन

पीलीभीत। रक्षाबंधन के पर्व पर भाई-बहन के रिश्ते में मिठास घोलने के लिए जिलेभर के बाजारों में मिठाइयों का बड़ा कारोबार हुआ। राखी बांधने के बाद बहनों ने भाइयों का मुंह मीठा कराया तो घर पहुंचे मेहमानों की खातिरदारी के लिए भी मिठाइयां खरीदी गईं। पर्व को लेकर जिले अनुमानित करीब 500 क्विंटल मिठाई की बिक्री हो गई। इससे मिठाई कारोबारियों ने करीब 2.5 करोड़ का जिले में कारोबार किया।राखियों के साथ रक्षाबंधन रिश्तों में मिठास के लिए मिठाइयों का भी पर्व माना जाता है। इसलिए रक्षाबंधन पर मिठाइयों की जमकर खरीद रहती है। जिले में पर्व से लगभग दो दिन पहले कस्बों के बाजार में जगह-जगह सड़कों पर स्टॉल लगाकर मिठाई कारोबारियों ने रंग बिरंगी मिठाइयां बेचना शुरू कर दीं। शहर के भी लगभग 20 प्रतिष्ठित दुकानों पर भी दो दिन पहले से ग्राहकों की भीड़ देखी गई। रंग बिरंगी मिठाइयों में काजू कतली, बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, सोनपापड़ी, सोनहलवा, पानमेवा, बालूशाई सहित विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के स्टॉल सज गए। लोग आधा किलो से लेकर 2 किलो तक के डब्बों में मिठाइयां खरीदते हुए देखे गए।शुक्रवार रक्षाबंधन पर भी दुकानों में जमकर भीड़ रही। मिठाई कारोबारियों की मानें तो इस बार जिलेभर में लगभग 500 क्विंटल मिठाई का कारोबार किया गया। इसमें कम-ज्यादा दाम की मिठाइयां बेचकर कारोबारियों ने 2.50 करोड़ का कारोबार किया। संवाद