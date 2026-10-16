फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Procurement has not begun, nor has a survey of the crops been conducted; farmers are resentful.

Pilibhit News: खरीद शुरू नहीं हुई न फसल का हुआ सर्वे, किसानों में रोष

Fri, 16 Oct 2026 01:32 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Fri, 16 Oct 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
Procurement has not begun, nor has a survey of the crops been conducted; farmers are resentful.
पूरनपुर में तहसीलदार को ज्ञापन देते भाकियू कार्यकर्ता -संवाद
पूरनपुर। भाकियू की पंचायत में गांवों में धान खरीद केंद्रों पर खरीद शुरू न होने, बारिश में धान की खराब हुई फसल पर अब तक सर्वे न होने और छुट्टा पशुओं के विचरण पर रोष व्यक्त किया गया। पंचायत के बाद डीएम को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार आशीष गुप्ता को देकर समस्याओं का समाधान कराने की मांग की गई।
विज्ञापन

तहसील परिसर में भाकियू (टिकैत) की हुई पंचायत में कहा गया कि गांवों में स्वीकृत धान खरीद केंद्रों पर अभी खरीद शुरू नहीं हुई है। बरसात में खराब हुए धान का मुआवजा दिलाने के लिए कई गांवों में अभी तक सर्वे शुरू नहीं किया गया। घुंघचाई के उपखंड अधिकारी बिजली पर किसानों से अभद्रता का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। पंचायत के बाद समस्याओं को लेकर डीएम को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को दिया गया। ज्ञापन में समस्याओं का शीघ्र समाधान न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। ज्ञापन देने वालों में भाकियू के तहसील अध्यक्ष सत्यपाल वर्मा, रामगोपाल, सलमान खां, मनमोहन सिंह, अशरफ खां, रामकुमार प्रजापति, राममूरत लाल आदि के हस्ताक्षर थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed