फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Security on alert for foreign guests; noose to tighten around poachers

Pilibhit News: विदेशी मेहमानों की सुरक्षा को अलर्ट, शिकारियों पर कसेगा शिकंजा

Fri, 16 Oct 2026 01:33 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Fri, 16 Oct 2026 01:33 AM IST
विज्ञापन
Security on alert for foreign guests; noose to tighten around poachers
पीलीभीत। सर्दियों के मौसम में शारदा डैम समेत जिले के जलाशयों और वेटलैंड्स में डेरा डालने वाले विदेशी परिंदों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग सतर्क हो गया है। सेंट्रल एशिया, रूस और अलास्का समेत ठंडे क्षेत्रों से आने वाले प्रवासी पक्षियों के शिकार की आशंका को देखते हुए शासन ने अलर्ट जारी किया है। इनके प्रवास स्थलों पर निगरानी बढ़ाने के साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में सघन गश्त और औचक निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। शिकार या अवैध कारोबार की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी।
विज्ञापन

पीलीभीत टाइगर रिजर्व से सटे शारदा सागर डैम सहित जिले के विभिन्न जलाशयों, झीलों और वेटलैंड्स में हर साल सर्दियों के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं। पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शिकारियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव अनुराधा वेमुरी ने संबंधित वन अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद स्थानीय स्तर पर भी निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी की गई है। शासन ने वन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रवासी पक्षियों के जमावड़े वाले वेटलैंड्स और अन्य जलीय क्षेत्रों को चिह्नित कर नियमित गश्त कराई जाए। खासकर उन स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाए, जहां पक्षियों की संख्या अधिक रहती है या अवैध शिकार की आशंका हो सकती है। डीएफओ मनीष सिंह का कहना है कि शरद ऋतु के आगमन के साथ ही जिले के जलीय क्षेत्रों और वेटलैंड्स में विदेशी प्रवासी पक्षियों की आमद शुरू हो गई है। उनकी सुरक्षा के लिए सभी रेंजों में विशेष गश्त और निगरानी टीमें गठित की गई हैं।
विज्ञापन

-----
स्थानीय लोगों को जोड़कर बनाए जाएंगे पक्षी मित्र
प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए वन विभाग जनजागरूकता अभियान भी चलाएगा। इसमें स्थानीय ग्रामीणों, पर्यावरण प्रेमियों, पुलिस प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग लिया जाएगा। वेटलैंड्स में प्रवासी पक्षियों की भूमिका और जलीय जैव विविधता के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही पक्षी मित्र बनाए जाएंगे, जिनसे नियमित संपर्क रखकर संबंधित क्षेत्रों की गतिविधियों का फीडबैक लिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed