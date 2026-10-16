फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Notices issued to ten secretaries for negligence in the communicable disease campaign

Pilibhit News: संचारी रोग अभियान में लापरवाही पर दस सचिवों को नोटिस जारी

Fri, 16 Oct 2026 01:30 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Fri, 16 Oct 2026 01:30 AM IST
विज्ञापन
Notices issued to ten secretaries for negligence in the communicable disease campaign
पीलीभीत। संचारी रोग अभियान में पंचायत सचिवों की ओर से लापरवाही बरती जा रही है। ऐसे में पहले सप्ताह में जारी हुई रिपोर्ट में दस पंचायत सचिवों की रिपोर्ट निराशाजनक मिलने पर उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
विज्ञापन

ग्राम पंचायत स्तर पर गांवों को स्वच्छ बनाए जाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए शासन स्तर से भी दिशा निर्देश दिए जा रहे है। हाल ही में शुरू हुए संचारी रोग अभियान के अंतर्गत गांवों में विशेष साफ-सफाई व्यवस्था कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसकी विभागीय अफसरों की ओर से समीक्षा भी की जा रही है। ऐसे में साप्ताहिक समीक्षा में चार ब्लॉकों के दस सचिवों की प्रगति काफी निराशाजनक आई है। इसमेें बीसलपुर ब्लॉक के सचिन कुमार, रितेश शुक्ला, पूरनपुर के रामकिशोर, बिलसंडा के रोहित माथुर, प्रदीप वर्मा, अमरिया वीरेंद्र कुमार, राधेश्याम, राकेश यादव, गौरव सिंह की रिपोर्ट खराब आई है। इन सभी पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है। डीपीआरओ रोहित भारती ने बताया कि संचारी रोग अभियान में लापरवाही मिलने पर संबंधित सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। स्पष्टीकरण के बाद संबंधित सचिवों पर विभागीय स्तर से कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed