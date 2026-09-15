फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Pile of garbage in the village, notice to the Village Development Officer

Pilibhit News: गांव में गंदगी का अंबार, ग्राम विकास अधिकारी को नोटिस

Tue, 15 Sep 2026 12:25 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Tue, 15 Sep 2026 12:25 AM IST
विज्ञापन
Pile of garbage in the village, notice to the Village Development Officer
पीलीभीत। बीसलपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत मीरपुर वाहनपुर में सचिवालय बंद रहने और गांव में गंदगी की समस्या को लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी से शिकायत की गई। इसके बाद डीपीआरओ रोहित भारती ने ग्राम विकास अधिकारी रितेश शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

नोटिस में कहा गया है कि ग्राम पंचायत में निर्मित सचिवालय को नियमित रूप से खोला जाना चाहिए, ताकि ग्रामीणों को शासन की योजनाओं और सरकारी सुविधाओं की जानकारी व लाभ आसानी से मिल सके। नोटिस में गांव में अत्यधिक गंदगी पाए जाने का भी उल्लेख किया गया है।
विज्ञापन

डीपीआरओ रोहित भारती ने बताया कि लापरवाही मिलने पर सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed