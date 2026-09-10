Pilibhit News: सवर्ण समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया धरना

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बुधवार को गांव घनश्यामपुर से कमल पार्क तक सर्वणों ने यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन नारेबाजी कर रैली निकाली । रैली में आस पास के गावों से बड़ी संख्या में सर्वणों ने हिस्सा लिया। रैली में सरकार विरोधी नारेबाज़ी कर सर्वणों ने अपनी प्रमुख मांगें रखीं। कहा कि जातिगत आरक्षण समाप्त कर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाए।एससी/एस टीएक्ट समाप्त किया जाए, क्योंकि इस एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 वापस लिया जाए। राष्ट्रीय सवर्ण आयोग का गठन किया जाए को शामिल किया गया। प्रदर्शन करते हुए कमल पार्क पर पहुंच कर लोगों ने सड़क जाम कर धरना दिया। उनका कहना था की जब तक उनका ज्ञापन समक्ष अधिकारी नहीं लेगा, वे रोड से नही हटेंगे। करीब 40 मिनट तक रोड जाम रहा। इसके बाद मौके पर एसडीएम नागेंद्र पांडेय पहुंचे और उनके ज्ञापन लेने के बाद जाम खुला।,,,,,,,,,,,,,,,,,रैली से पूर्व पुलिस से हुई तीखी नोंकझोकरैली निकालने से पूर्व सवर्ण समाज के लोगों और पुलिस के बीच तीखी नोंकझोक हो गई। पुलिस का कहना था की रैली में डीजे की मंजूरी नहीं होने के बावजूद डीजे लगाया गया। सवर्णों का कहना था की वे लोग शांति पूर्वक रैली निकालेंगे। इसी बीच पुलिस से तीखी नोक झोंक हो गई। हालांकि बाद में मामला शांत हो गया।