फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Nepal defeated the Uttarakhand team to win the match.

Pilibhit News: नेपाल ने उत्तराखंड की टीम को पराजित कर जीता मुकाबला

Tue, 03 Nov 2026 12:18 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Tue, 03 Nov 2026 12:18 AM IST
विज्ञापन
Nepal defeated the Uttarakhand team to win the match.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

पूरनपुर। गांव चंदिया हजारा में चल रहे विवेकानंद मैत्री फुटबॉल टूर्नामेंट में दूसरे दिन उत्तराखंड और नेपाल की टीम में मुकाबला हुआ। निर्धारित समय तक दोनों टीमें बराबरी पर रहीं। पेनल्टी कॉर्नर में नेपाल की टीम विजेता घोषित की गई। मंगलवार को सिंगाही और लखीमपुर की टीमों के बीच मुकाबला होगा।

गांव के फुटबॉल मैदान में चल रहे टूर्नामेंट में दूसरे दिन उत्तराखंड के दिनेशपुर की यूपीएस और नेपाल की टीवाईसी टीम में मुकाबला हुआ। खेल के पहले हाफ में उत्तराखंड की टीम के खिलाड़ियों ने दो फील्ड गोल कर टीम को 2-0 से बढ़त दिलाई। खेल के पहले हाफ में उत्तराखंड की टीम 2-0 से आगे रही। खेल के दूसरे हाफ में नेपाल की टीम के खिलाड़ियों ने दो गोल कर टीम को 2-2 की बराबरी पर ला खड़ा किया। खेल के अंत में मुकाबला का परिणाम दोनों टीमों को पेनल्टी कॉर्नर खिलाए गए। दोनों टीमें पेनल्टी कॉर्नर में भी बराबरी पर रहीं। आखिर में तीन और पेनल्टी कॉर्नर हुए। इसमें नेपाल ने खिलाड़ियों ने एक गोल अधिक कर टीम को जीत दिला दी। इससे पहले डॉ. उमेश गंगवार, डॉ. पीपी सिंह, डॉ. नीलेश राजपूत ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर मैच का शुभारंभ कराया। वैद्यनाथ मंडी, करमजीत सिंह, परमजीत सिंह, ग्राम पंचायत प्रशासक वासुदेव कुंडू, निरंजन मंडल, प्रवीर सरकार, निरंजन मंडल, गौरंग मंडल, बलजिंदर सिंह, विजन मंडल, देवाशीष राय आदि थे। ग्राम पंचायत प्रशासक वासुदेव कुंडू ने बताया कि मंगलवार को संपूर्णानगर के सिंगाही और लखीमपुर खीरी की टीम के बीच मुकाबला होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed