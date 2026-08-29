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राष्ट्रीय खेल दिवस : दो दिवसीय खेल प्रतियोगिताएं आज से

Sat, 29 Aug 2026 12:43 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:43 AM IST
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National Sports Day: Two-day sports competitions from today
गांधी स्टेडियम में जलभराव के कारण तीन खेलों में से दो होंगे हॉल में
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पीलीभीत। लगातार बारिश से गांधी स्टेडियम मैदान में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि राष्ट्रीय खेल दिवस के चलते आज यानी शनिवार से दो दिवसीय जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। प्रतियोगिताओं को लेकर खेल विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जलभराव को ध्यान में रखते हुए तीन में से दो खेल हॉल में रखे गए हैं।


आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती है। इसके उपलक्ष्य में जिला खेल विभाग की ओर से गांधी स्टेडियम में दो दिवसीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होने जा रहीं हैं। खेल में बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग व अंडर-14 हॉकी प्रमुख रूप से शामिल हैं। मैदान में बारिश के कारण जलभराव होने से खिलाड़ियों को कुछ असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। आयोजकों की ओर से खेल गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए वेट लिफ्टिंग व बैडमिंटन हॉल में कराया जाना है, जबकि पूर्व प्रस्तावित खेल कबड्डी, खो-खो आदि खेल नहीं कराए जाएंगे। खेल दिवस के माध्यम से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपनी खेल क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। संवाद
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साइकिल रैली कल
रविवार को खेलों के प्रति जागरूकता और फिटनेस का संदेश देने के लिए साइकिल रैली निकाली जाएगी।
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