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Pilibhit News: हाईवे पर तेंदुए की चहलकदमी, निगरानी के लिए लगाए कैमरे

Sat, 19 Sep 2026 01:28 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:28 AM IST
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Leopard spotted roaming on highway; cameras installed for monitoring.
बरखेड़ा इलाके में नवादा महेश के पास रात में सड़क पार करता नजर आया
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बरखेड़ा। पीलीभीत-शाहजहांपुर राजमार्ग पर बृहस्पतिवार देर रात तेंदुआ सड़क पार करता दिखाई दिया। इससे नवादा महेश गांव व आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के गन्ने के खेतों में छानबीन शुरू कर दी। फिलहाल, निगरानी के लिए वन विभाग की टीम ने कुछ जगहों पर कैमरे लगवा दिए।
ग्रामीणों के अनुसार, शुक्रवार सुबह खेतों की तरफ गए लोगों ने एक तेंदुए को बंदर पर हमला करते देखा। अचानक सामने आए हिंसक वन्यजीव को देखकर लोग घबरा गए और सुरक्षित गांव की ओर लौट आए। हालांकि मौके पर बंदर का शव नहीं दिखा। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि तेंदुआ शिकार को खींचकर समीप के गन्ने के खेत में ले गया।
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जानकारी मिलने पर वनकर्मियों ने घटनास्थल के आसपास छानबीन की और मिट्टी पर बने पगचिह्नों को देखा। वन क्षेत्राधिकारी रोहित जोशी ने बताया कि मौके पर मिले निशान तेंदुए के प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि वन्यजीव की मौजूदगी की पुष्टि परीक्षण रिपोर्ट के बाद ही की जाएगी। इलाके में वन विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए दो वनकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। संभावित आवागमन वाले रास्तों पर डब्ल्यूटीआई की मदद से कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं। संवाद
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