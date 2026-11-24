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गजरौला गांव निवासी श्रावण दत्त सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब नौ बजे तिरकुनियां नसीर निवासी रईस अहमद और अंटा गौंटिया निवासी गुड्डू गेहूं की फसल में सिंचाई कर रहे थे। इसी दौरान गन्ने के खेत से निकलकर एक तेंदुआ अचानक उनके सामने आ गया। तेंदुए को नजदीक देखकर दोनों मजदूर घबरा गए। उन्होंने शोर मचाया और जान बचाने के लिए दौड़कर फार्म हाउस पहुंच गए। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई।सूचना मिलने पर वन दरोगा शीलेंद्र यादव और कोशेंदर यादव टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वन विभाग की टीम ने घटनास्थल के आसपास तेंदुए के पगमार्क ट्रेस किए।रेंजर विनीत प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम को मौके पर भेजा गया था। तेंदुए के ताजा पगमार्क मिले हैं। ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया गया है। क्षेत्र में निगरानी भी बढ़ा दी गई है।