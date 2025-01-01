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मतदाता अपनी शिकायतें और समस्याएं टोल फ्री नंबर 1950 और 05882-250200 पर दर्ज करा सकते हैं। फाॅर्म छह, सात और आठ से संबंधित कार्यों के अलावा मतदाता सूची और मतदान से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी या शिकायत के लिए भी इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। मतदाता अपने ईपीआईसी (एपिक) नंबर से जुड़ी समस्याएं भी डीसीसी को बता सकते हैं।कलक्ट्रेट में स्थापित डीसीसी में सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। डीएम आलोक कुमार ने बताया कि ईसीआई नेट एप के माध्यम से किए जा रहे आवेदनों से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। सेंटर पर आने वाली शिकायतों की नियमित निगरानी की जा रही है, जिससे उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।