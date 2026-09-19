कबड्डी : पंजाब को पराजित कर नबाबगंज ने कप पर जमाया कब्जा

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विजेता टीम को 71 हजार रुपये और उप विजेता को 51 हजार रुपये का पुरस्कार दिया गया। महिला कबड्डी में मीरी पीरी खालसा एकेडमी ने पहला, जबकि बाबा दीप सिंह क्लब की टीम दूसरे स्थान पर रही। मीरी पीरी खालसा एकेडमी की सिमरनजीत कौर को गोल्ड रिंग पहनाकर सम्मानित किया गया। महिला वर्ग की विजेता टीम को 21 हजार रुपये और उप विजेता को 15 हजार रुपये की धनराशि देकर पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता में चढ़ दी कला, एनआरआई और नानक नामलेवा संगत का खासा सहयोग रहा।दो दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ बृहस्पतिवार को विधायक बाबूराम पासवान ने खिलाड़ियों का परिचय लेकर कराया था। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने आधुनिक जिम का शिलान्यास किया था। संवाद