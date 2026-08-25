महंगाई से बिगड़ा रसोई का बजट: पीलीभीत में त्योहारों से पहले चीनी 64 रुपये के पार, प्याज ने भी निकाले आंसू

बारिश की मार से राजस्थान से प्याज की आपूर्ति बाधित

इस सप्ताह बारिश की मार से राजस्थान से प्याज आना बंद हो गया है। इससे बाजार में सिर्फ इंदौर का ही प्याज बाजार में पहुंच रहा है। जो आने वाले दिनों में त्योहारों पर जायके का स्वाद बिगाड़ेगा। रेस्टोरेंट अन्य व्यापार से जुड़े कारोबारी भी अभी से प्याज पर बढ़ते दाम, चीनी के बढ़ते दाम को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कुछ दिन पहले प्याज 30 रुपये किलो बिक रहा था, लेकिन मांग बढ़ने के बाद यह 50 रुपये पार पहुंच गया है।



महंगाई से गृहिणियां चिंतित

चीनी व प्याज पर त्योहार से चंद दिनों पहले उछले दामों ने महिलाओं की रसोई का बजट ही हिला दिया है। भाई-बहनों के त्योहार रक्षाबंधन पर जहां घरों में लजीज पकवान व खीर, सेवई आदि चीनी से तैयार होती हैं व अन्य पकवान तैयार होते हैं। उसको बनाने में महिलाओं का खर्च बढ़ जाएगा। महिलाओं ने कहा है कि प्रत्येक सब्जी में प्याज का जायका रहता है। व्यंजनों में चीनी भी अधिक खर्च होने वाली खाद्य सामग्री है। ऐसे में मध्यम परिवार में रसोई का त्योहार पर बजट बिगड़ जाएगा। एक-दो किलो प्याज के साथ महंगी चीनी लेने से ही मध्यम परिवारों को दिक्कतें होंगी।