Pilibhit News: डेंगू से सीआरपीएफ जवान की दिल्ली में मौत

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मोहल्ला दुर्गा प्रसाद निवासी अनिल कुमार ने बताया कि उनके भाई रविंद्र कुमार दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात थे। करीब एक सप्ताह पहले उनकी तबीयत बिगड़ी और जांच में डेंगू की पुष्टि हुई। हालत गंभीर होने पर उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान पांच सितंबर की देर रात उन्होंने दम तोड़ दिया। अंतिम संस्कार के दौरान सीआरपीएफ के अधिकारी भी मौजूद रहे और जवान को अंतिम विदाई दी।स्वास्थ्य विभाग कराएगा जांचक्षेत्र में डेंगू के मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉ. आलमगीर ने बताया कि मंगलवार को जवान के घर स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी जाएगी। परिजन और आसपास के लोगों की जांच कराने के साथ आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।