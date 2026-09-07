Pilibhit News: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, सिर धड़ से अलग

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पीलीभीत-टनकपुर रेलखंड पर पिलर संख्या 23/14-15 के पास सुबह करीब 7:30 बजे 55321 पैसेंजर ट्रेन गुजर रही थी। इसी दौरान युवक उसकी चपेट में आ गया।जीआरपी ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की। युवक के पास से ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला, जिससे उसकी तत्काल पहचान हो सके। इसके बाद पुलिस ने आसपास के गांवों के ग्राम प्रधानों और संभ्रांत लोगों से संपर्क साधना शुरू किया। करीब 35 वर्ष के किसी व्यक्ति के लापता होने की जानकारी भी जुटाई जा रही है।सीओ सदर नताशा गोयल ने बताया पुलिस आसपास के क्षेत्रों में हाल के दिनों में गुम हुए लोगों के संबंध में भी पता लगा रही है। पहचान होने के बाद ही हादसे की परिस्थितियों से जुड़े अन्य तथ्य सामने आ सकेंगे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।