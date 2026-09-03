Pilibhit News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:51 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:51 AM IST
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तापमान
अधिकतम 28.1
न्यूनतम - 24.1
पूर्वानुमान - आसमान में बादल छाए रहेंगे, बारिश की भी संभावना रहेगी
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सराफा
सोना - 1,52,000 प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,36,000 प्रति किलोग्राम
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आज के कार्यक्रम
आरती पूजन
शहर के खाटू श्याम मंदिर में पूजन व आरती सुबह 8 बजे
जन्माष्टमी कार्यक्रम
शहर के स्कूलों में जन्माष्टमी कार्यक्रम सुबह नौ बजे।
यज्ञ
शहर के स्टेशन रोड स्थित आर्य समाज मंदिर में यज्ञ दोपहर 12 बजे।
रामायण पाठ
श्री ठाकुद्वारा मंदिर बरखेड़ा में श्री रामायण पाठ का शुभारंभ दोपहर 2 बजे
हवन
बीसलपुर के मोहल्ला बख्तावर लाल स्थित शिरडी रक्षा धाम में साईं हवन शाम सात बजे।
विज्ञापन
अधिकतम 28.1
न्यूनतम - 24.1
पूर्वानुमान - आसमान में बादल छाए रहेंगे, बारिश की भी संभावना रहेगी
सराफा
सोना - 1,52,000 प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,36,000 प्रति किलोग्राम
आज के कार्यक्रम
आरती पूजन
शहर के खाटू श्याम मंदिर में पूजन व आरती सुबह 8 बजे
जन्माष्टमी कार्यक्रम
शहर के स्कूलों में जन्माष्टमी कार्यक्रम सुबह नौ बजे।
यज्ञ
शहर के स्टेशन रोड स्थित आर्य समाज मंदिर में यज्ञ दोपहर 12 बजे।
रामायण पाठ
श्री ठाकुद्वारा मंदिर बरखेड़ा में श्री रामायण पाठ का शुभारंभ दोपहर 2 बजे
हवन
बीसलपुर के मोहल्ला बख्तावर लाल स्थित शिरडी रक्षा धाम में साईं हवन शाम सात बजे।