Pilibhit News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:08 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:08 AM IST
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तापमान
अधिकतम 29.4
न्यूनतम - 24.3
पूर्वानुमान - आसमान में बादल छाए रहेंगे, बारिश की भी संभावना रहेगी
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सूर्योदय- 5.49 बजे सुबह
सूर्यास्त- 6.30 बजे शाम
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सराफा
सोना - 1,52,000 प्रति दस ग्राम।
चांदी - 2,36,000 प्रति किलोग्राम।
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आज के कार्यक्रम
पूजा
शहर के संतोषी माता मंदिर में विशेष पूजा सुबह सात बजे।
मनचेतना शिविर
बरखेड़ा सीएचसी पर मनचेतना शिविर सुबह 10 बजे से।
यज्ञ
शहर के स्टेशन रोड स्थित आर्य समाज मंदिर में यज्ञ का समापन दोपहर 12 बजे।
जन्माष्टमी
- अशोक कॉलोनी समेत पुलिस लाइन समेत जिले के अन्य मंदिरों में जन्माष्टमी कार्यक्रम शाम पांच बजे से।
- बरखेड़ा स्थित श्रीठाकुर द्वारा मंदिर पर जन्माष्टमी कार्यक्रम रात आठ बजे से।
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न्यूनतम - 24.3
पूर्वानुमान - आसमान में बादल छाए रहेंगे, बारिश की भी संभावना रहेगी
सूर्योदय- 5.49 बजे सुबह
सूर्यास्त- 6.30 बजे शाम
सराफा
सोना - 1,52,000 प्रति दस ग्राम।
चांदी - 2,36,000 प्रति किलोग्राम।
आज के कार्यक्रम
पूजा
शहर के संतोषी माता मंदिर में विशेष पूजा सुबह सात बजे।
मनचेतना शिविर
बरखेड़ा सीएचसी पर मनचेतना शिविर सुबह 10 बजे से।
यज्ञ
शहर के स्टेशन रोड स्थित आर्य समाज मंदिर में यज्ञ का समापन दोपहर 12 बजे।
जन्माष्टमी
- अशोक कॉलोनी समेत पुलिस लाइन समेत जिले के अन्य मंदिरों में जन्माष्टमी कार्यक्रम शाम पांच बजे से।
- बरखेड़ा स्थित श्रीठाकुर द्वारा मंदिर पर जन्माष्टमी कार्यक्रम रात आठ बजे से।