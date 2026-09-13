Pilibhit News: खूब बिकीं भगवान गणेश की मूर्तियां

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राजस्थान के मूर्तिकार गोवर्धन करीब दो माह पहले पीलीभीत पहुंचे थे। उन्होंने टनकपुर हाईवे किनारे अस्थायी तौर पर मूर्ति बनानी शुरू की थीं। मूर्तिकार गोवर्धन ने बताया कि मूर्ति तैयार करना उनके लिए सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि पुश्तैनी कला है।राजा बाग में आज होगी मूर्ति स्थापनापीलीभीत। तराई के इस जिले में शहर से लेकर देहात तक गणेश चतुर्थी उत्सव की तैयारियां हैं। शहर में राजा बाद कॉलोनी में सोमवार को हवन पूजन के साथ भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसके बाद 25 सितंबर तक सुबह-शाम आरती एवं गणेश चालीसा का पाठ किया जाएगा। राजा बाग कॉलोनी में सार्वजनिक गणेश चतुर्थी पूजन के कार्यक्रम के लिए आयोजकों ने बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। तय किया गया कि सोमवार को कॉलोनी की गली नंबर पांच में पिछले वर्षों की भांति उत्सव का शुभारंभ होगा। हवन पूजन करके श्री गणेश की मूर्ति दोपहर 1:30 बजे स्थापित की जाएगी। बैठक में रामवीर सिंह, अवधेश सिंह, रामकिशोर मिश्रा, शिव कुमार रघुवंशी, सौरभ गंगवार, सुरेश गंगवार उपस्थित रहे। संवाद