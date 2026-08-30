Pilibhit News: हेमराज वर्मा ने थामा सपा का दामन

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पीलीभीत। पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा ने शनिवार को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने उनका स्वागत किया। हेमराज वर्मा को शहर विधानसभा सीट से सपा के प्रबल दावेदारों में माना जा रहा है। वहीं, बीसलपुर क्षेत्र निवासी रत्नेश गंगवार ने भी लखनऊ पहुंचकर सपा का दामन थाम लिया। दोनों नेताओं के सपा में शामिल होने से जिले की सियासत में हलचल बढ़ गई है। संवाद