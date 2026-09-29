Pilibhit News: लता मंगेशकर जयंती पर दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि

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कार्यक्रम में संगीत के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। बताया गया कि संगीत का ज्ञान क्रमबद्ध होता है। यह मन को शांति और सुकून प्रदान करता है। संगीत ध्यान में एकाग्रता लाने में सहायक होता है। इसे स्वरों का विज्ञान भी कहा गया।संवाद

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पीलीभीत। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती के अवसर पर सोमवार को उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहर में सिंगिग चॉक (शिक्षक गायन क्लब) के तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उनके चित्र के समक्ष नमन और स्मरण किया गया।कार्यक्रम में सिंगिंग चॉक के सदस्यों ने कई सदाबहार गीत प्रस्तुत किए। लक्ष्मी कांत शर्मा, गुंजन शर्मा और अमित अग्रवाल ने अपनी आवाज से समां बांधा। राजकुमार, अग्रिम अग्रवाल, लक्ष्य सिंह और अन्नपूर्णा शर्मा ने भी मनमोहक प्रस्तुतियां दीं।