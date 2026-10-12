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Pilibhit News: शक्तिपीठ में हुआ गायत्री यज्ञ एवं नवरात्र महोत्सव का शुभारंभ

Mon, 12 Oct 2026 01:04 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Mon, 12 Oct 2026 01:04 AM IST
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Gayatri Yagna and Navratri Festival inaugurated at Shaktipeeth
बीसलपुर के शक्तिपीठ में हो रहा गायत्री यज्ञ  संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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बीसलपुर। शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में संचालित गायत्री शक्तिपीठ में रविवार को नवरात्रि के पावन अवसर पर गायत्री यज्ञ एवं सामूहिक जप अनुष्ठान का क्रम प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गायत्री परिजनों ने यज्ञ में आहुतियां डाली एवं सामूहिक जाप किया।

कार्यक्रम में गायत्री परिवार ट्रस्ट के मुख्य प्रबंध ट्रस्ट की सत्यपाल सिंह यादव ने कहा कि नवरात्रि के समय किया हुआ जप विशेष फलदाई होता है। व्यवस्था में गायत्री परिवार के ब्लॉक प्रभारी प्रताप सिंह, देवकी नंदन गंगवार, रामपाल गंगवार, चेतराम गंगवार, श्रीपाल सिंह, अनोखेलाल आदि थे। यज्ञ शक्तिपीठ के परिव्राजक राजेंद्र कुमार ने कराया।
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