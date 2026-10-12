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Pilibhit News: समझौता न करने पर मां बेटे को पीटा, रिपोर्ट दर्ज

Mon, 12 Oct 2026 01:09 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Mon, 12 Oct 2026 01:09 AM IST
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Mother beats son for not compromising, report filed
बीसलपुर। कोतवाली क्षेत्र के गांव पकड़िया मंगली निवासी राजकुमारी पत्नी रतिराम ने रविवार की शाम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसमें कहा गया है कि मुकदमे में समझौता न करने से नाराज होकर गांव के श्रीपाल, आकाश कुमार और विकास कुमार ने 16 सितंबर को उनके घर में घुसकर उन्हें और उनके पुत्र सूरज को पीटा और हत्या की धमकी दी। अभी तक राजकुमारी अपना और अपने पुत्र का उपचार कराती रही। ठीक होने पर राजकुमारी ने रविवार को कोतवाली में हमलावरों के विरुद्ध नामजद तहरीर दी। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि कोतवाली पुलिस को सत्यता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद
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