Pilibhit News: द्वारिकाधीश मंदिर में विराजेंगे महाराष्ट्र से आए गणपति बप्पा, कालिया मंदिर में सजा पंडाल

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शहर के द्वारिकाधीश मंदिर में पीलीभीत एवं महाराष्ट्र मित्र मंडल की ओर से सालों से गणेश चतुर्थी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी मुंबई के सांगली से भगवान गणेश की मूर्ति मंगवाई गई है। जिसकी पूजा-अर्चना के बाद शोभायात्रा निकाली जाएगी। शाम चार बजे शहर के मुख्य मार्गों पर शोभायात्रा निकलेगी। इसके उपरांत भगवान द्वारिकाधीश में विराजमान होंगे।000कालिया मंदिर में पांच दिन रहेगा पंडाल, बरेली से आई मूर्तिशहर के कालिया मंदिर में आयोजक पंडित अतुल शर्मा की ओर से भव्य तैयारी की गई है। हर साल की तरह इस वर्ष भी मंदिर में पांच दिवस का पंडाल लगेगा। रविवार को मंदिर में सजावट व पंडाल आदि लगाने का कार्य किया गया। आज दोपहर दो बजे पूजा-अर्चना के बाद पंडाल में भगवान गणेश विराजमान होंगे व पांच दिन तक पंडाल लगने के बाद भंडारे का भी आयोजन होगा। यहां आयोजक की ओर से बरेली से तीन फुट की गणेश मूर्ति मंगवाई गई है।000रामलीला मैदान से नहीं मिली अनुमतिशहर के रामलीला मैदान से गणेश चतुर्थी पर शोभायात्रा निकालने को लेकर युवा जागृति परिषद की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से अनुमति मांगी गई थी। हालांकि रविवार तक उनको अनुमति नहीं मिली, इधर आयोजक प्रदीप तिवारी कहना है कि वह डिग्री कॉलेज स्थित मंदिर से गणेश पूजन के बाद शोभायात्रा शुरू करेंगे व शहर के कई मार्गों पर भक्तगणों के साथ यात्रा घूमेगी।