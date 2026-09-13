Pilibhit News: द्वारिकाधीश मंदिर में विराजेंगे महाराष्ट्र से आए गणपति बप्पा, कालिया मंदिर में सजा पंडाल
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sun, 13 Sep 2026 11:54 PM IST
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पीलीभीत। शहर में आज गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जाएगी। इसके लिए शहर के चार से पांच स्थलों पर बीते दिनों से तैयारियां की जा रही हैं। शहर में पारंपरिक तरीके से पंडाल आदि सजाकर भगवान गणेश को विराजमान किया जाएगा। वहीं, कुछ स्थानों पर भगवान के साज-शृंगार के बाद उनकी पूजा-अर्चना कर शोभायात्रा निकाली जाएगी। आयोजन को लेकर द्वारिकाधीश मंदिर, कालिया मंदिर सहित अन्य स्थलों की फूल मालाओं, रंगीन पर्दों से साज-सजावट भी की गई है।
शहर के द्वारिकाधीश मंदिर में पीलीभीत एवं महाराष्ट्र मित्र मंडल की ओर से सालों से गणेश चतुर्थी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी मुंबई के सांगली से भगवान गणेश की मूर्ति मंगवाई गई है। जिसकी पूजा-अर्चना के बाद शोभायात्रा निकाली जाएगी। शाम चार बजे शहर के मुख्य मार्गों पर शोभायात्रा निकलेगी। इसके उपरांत भगवान द्वारिकाधीश में विराजमान होंगे।
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कालिया मंदिर में पांच दिन रहेगा पंडाल, बरेली से आई मूर्ति
शहर के कालिया मंदिर में आयोजक पंडित अतुल शर्मा की ओर से भव्य तैयारी की गई है। हर साल की तरह इस वर्ष भी मंदिर में पांच दिवस का पंडाल लगेगा। रविवार को मंदिर में सजावट व पंडाल आदि लगाने का कार्य किया गया। आज दोपहर दो बजे पूजा-अर्चना के बाद पंडाल में भगवान गणेश विराजमान होंगे व पांच दिन तक पंडाल लगने के बाद भंडारे का भी आयोजन होगा। यहां आयोजक की ओर से बरेली से तीन फुट की गणेश मूर्ति मंगवाई गई है।
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रामलीला मैदान से नहीं मिली अनुमति
शहर के रामलीला मैदान से गणेश चतुर्थी पर शोभायात्रा निकालने को लेकर युवा जागृति परिषद की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से अनुमति मांगी गई थी। हालांकि रविवार तक उनको अनुमति नहीं मिली, इधर आयोजक प्रदीप तिवारी कहना है कि वह डिग्री कॉलेज स्थित मंदिर से गणेश पूजन के बाद शोभायात्रा शुरू करेंगे व शहर के कई मार्गों पर भक्तगणों के साथ यात्रा घूमेगी।
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शहर के द्वारिकाधीश मंदिर में पीलीभीत एवं महाराष्ट्र मित्र मंडल की ओर से सालों से गणेश चतुर्थी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी मुंबई के सांगली से भगवान गणेश की मूर्ति मंगवाई गई है। जिसकी पूजा-अर्चना के बाद शोभायात्रा निकाली जाएगी। शाम चार बजे शहर के मुख्य मार्गों पर शोभायात्रा निकलेगी। इसके उपरांत भगवान द्वारिकाधीश में विराजमान होंगे।
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कालिया मंदिर में पांच दिन रहेगा पंडाल, बरेली से आई मूर्ति
शहर के कालिया मंदिर में आयोजक पंडित अतुल शर्मा की ओर से भव्य तैयारी की गई है। हर साल की तरह इस वर्ष भी मंदिर में पांच दिवस का पंडाल लगेगा। रविवार को मंदिर में सजावट व पंडाल आदि लगाने का कार्य किया गया। आज दोपहर दो बजे पूजा-अर्चना के बाद पंडाल में भगवान गणेश विराजमान होंगे व पांच दिन तक पंडाल लगने के बाद भंडारे का भी आयोजन होगा। यहां आयोजक की ओर से बरेली से तीन फुट की गणेश मूर्ति मंगवाई गई है।
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रामलीला मैदान से नहीं मिली अनुमति
शहर के रामलीला मैदान से गणेश चतुर्थी पर शोभायात्रा निकालने को लेकर युवा जागृति परिषद की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से अनुमति मांगी गई थी। हालांकि रविवार तक उनको अनुमति नहीं मिली, इधर आयोजक प्रदीप तिवारी कहना है कि वह डिग्री कॉलेज स्थित मंदिर से गणेश पूजन के बाद शोभायात्रा शुरू करेंगे व शहर के कई मार्गों पर भक्तगणों के साथ यात्रा घूमेगी।