फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Five workers from Pilibhit killed and seven critically injured in horrific accident in Haryana

पीलीभीत के पांच मजदूरों की मौत: रोजी-रोटी के लिए हरियाणा जा रहे थे सभी, सोनीपत में हुआ भीषण हादसा

Thu, 03 Sep 2026 05:41 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 03 Sep 2026 05:41 PM IST
सार

हरियाणा के सोनीपत में बृहस्पतिवार तड़के हुए सड़क हादसे में पीलीभीत जिले के पांच मजदूरों की मौत हो गई। ये सभी मजदूरी करने हरियाणा जा रहे थे। हादसे में सात अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

विज्ञापन
Five workers from Pilibhit killed and seven critically injured in horrific accident in Haryana
अग्रवाल वर्मा के परिवार में मचा कोहराम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हरियाणा में सड़क हादसे में पीलीभीत जिले के पांच लोगों की मौत हो गई। ये लोग मजदूरी करने जा रहे थे। इनका वाहन बृहस्पतिवार तड़के सोनीपत के खरखौदा बस अड्डे के पास हादसे का शिकार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। मृतकों के परिजन हरियाणा के लिए रवाना हो गए।

विज्ञापन




ग्रामीणों के मुताबिक दियोरिया कलां थाना क्षेत्र के गांव बड़ेपुरा कुसुमा से 11 मजदूर और एक चालक समेत 12 लोग लोडर वाहन से हरियाणा में मजदूरी करने के लिए निकले थे। बृहस्पतिवार तड़के करीब चार बजे खरखौदा बस अड्डे के निकट वाहन भीषण हादसे का शिकार हो गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि रामनरेश (35), अग्रपाल मौर्य (30), सुशील शर्मा (22) और चालक आरिफ की मौके पर ही मौत हो गई। इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल मेवाराम (40) ने भी दम तोड़ दिया।
विज्ञापन


हादसे में खुशीराम शर्मा (55) , प्रमोद मौर्य (18), संजीव मौर्य (25), पातीराम वर्मा (27), महेंद्र पाल मौर्य (60), हरिशंकर वर्मा (35)और विवेक (20) गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए पीजीआई मेडिकल कॉलेज, रोहतक में भर्ती कराया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

Five workers from Pilibhit killed and seven critically injured in horrific accident in Haryana
मोहम्मद आरिफ और नेवाराम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
केंद्रीय राज्यमंत्री को दी जानकारी, अधिकारियों से की वार्ता
किसान नेता देवस्वरूप पटेल ने खरखौदा थाना प्रभारी अनिल कुमार से दूरभाष पर वार्ता कर हादसे और घायलों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने पुलिस अधिकारी से घायलों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने का आग्रह किया। हादसे की जानकारी पीलीभीत सांसद एवं केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद को भी व्हाट्सएप के माध्यम से दी गई। बताया गया कि केंद्रीय राज्यमंत्री ने हरियाणा के उच्च अधिकारियों से वार्ता कर घायलों के उपचार समेत हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया है।

थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि सभी घायलों का पीजीआई रोहतक में उपचार चल रहा है। गंभीर रूप से घायल मेवाराम की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है।

परिजनों के पहुंचने के बाद होगा पोस्टमार्टम
पुलिस के अनुसार मृतकों के परिजन हरियाणा पहुंच रहे हैं। उनके पहुंचने के बाद पुलिस पंचनामा की कार्रवाई करेगी और इसके बाद मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। परिजन और ग्रामीण उम्मीद लगाए हैं कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जल्द पूरी होने के बाद शव गांव बड़ेपुरा कुसुमा पहुंच सकेंगे। हादसे की खबर पहुंचते ही गांव में मातम पसरा हुआ है और मृतकों के परिवारों में चीख-पुकार मची है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed