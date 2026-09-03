पीलीभीत के पांच मजदूरों की मौत: रोजी-रोटी के लिए हरियाणा जा रहे थे सभी, सोनीपत में हुआ भीषण हादसा

हरियाणा में सड़क हादसे में पीलीभीत जिले के पांच लोगों की मौत हो गई। ये लोग मजदूरी करने जा रहे थे। इनका वाहन बृहस्पतिवार तड़के सोनीपत के खरखौदा बस अड्डे के पास हादसे का शिकार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। मृतकों के परिजन हरियाणा के लिए रवाना हो गए।

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ग्रामीणों के मुताबिक दियोरिया कलां थाना क्षेत्र के गांव बड़ेपुरा कुसुमा से 11 मजदूर और एक चालक समेत 12 लोग लोडर वाहन से हरियाणा में मजदूरी करने के लिए निकले थे। बृहस्पतिवार तड़के करीब चार बजे खरखौदा बस अड्डे के निकट वाहन भीषण हादसे का शिकार हो गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि रामनरेश (35), अग्रपाल मौर्य (30), सुशील शर्मा (22) और चालक आरिफ की मौके पर ही मौत हो गई। इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल मेवाराम (40) ने भी दम तोड़ दिया।हादसे में खुशीराम शर्मा (55) , प्रमोद मौर्य (18), संजीव मौर्य (25), पातीराम वर्मा (27), महेंद्र पाल मौर्य (60), हरिशंकर वर्मा (35)और विवेक (20) गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए पीजीआई मेडिकल कॉलेज, रोहतक में भर्ती कराया गया है।