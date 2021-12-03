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आग लगने से गोदाम में काम कर रहे मजदूरों में अफरातफरी मच गई। आग की लपटें तेज होने पर पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई। इंस्पेक्टर सुनगढ़ी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने करीब कड़ी मशक्कत के बाद आग की लपटों पर काबू पाया। इसके बाद करीब एक घंटे तक कूलिंग कर आग को पूरी तरह बुझाया गया। यह कदम दोबारा आग भड़कने की आशंका को रोकने के लिए उठाया गया। मंडी समिति के सचिव प्रवीण अवस्थी ने बताया कि मॉडर्न राइस इंडस्ट्री के नाम आवंटित गोदाम में आग लगी है। गोदाम गेट नंबर तीन के पास स्थित है।सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में वेल्डिंग की चिंगारी से आग लगने की बात सामने आई है। आग लगने के वास्तविक कारणों और हुए नुकसान की जांच की जा रही है। संवाद