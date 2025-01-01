Pilibhit News: टेंट हाउस के गोदाम में लगी आग, तीन लाख का नुकसान का अनुमान

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टेंट हाउस संचालक मनी मोहन मिस्त्री ने बताया कि शनिवार रात करीब 12 बजे तक वह जाग रहे थे। इसके बाद सो गए। रविवार तड़के करीब चार बजे उठे तो घर से कुछ दूरी पर स्थित टेंट हाउस के गोदाम से धुआं उठता दिखाई दिया। मौके पर पहुंचकर उन्होंने शोर मचाया, इसके बाद आसपास के लोग जुट गए। लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा अधिकांश सामान जल चुका था।संचालक का कहना है कि रात करीब दो बजे के बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोदाम में आग लगाई। उन्होंने तत्काल पीआरवी-112 को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। संचालक ने बताया कि आग से टेंट का अधिकांश सामान नष्ट हो गया है। सीओ सदर नताशा गोयल ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। आग लगने का वास्तविक कारण और नुकसान का आकलन जांच के बाद स्पष्ट होगा। जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।