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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Farmers staged a protest on the premises of the sugarcane officer's office.

Pilibhit News: किसानों ने गन्ना अधिकारी के कार्यालय परिसर में दिया धरना

Sat, 19 Sep 2026 01:31 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:31 AM IST
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Farmers staged a protest on the premises of the sugarcane officer's office.
गन्ना कार्यालय में किसानों को संबो​धित करता किसान। संवाद
गन्ना किसानों को बकाया भुगतान न होने समेत अनेक मुद्दों को उठाया
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पीलीभीत। गन्ना किसानों की मांगों को राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने तीसरे बार गन्ना कार्यालय परिसर में धरना शुरू कर दिया है। उनका आरोप है कि चीनी मिलों के द्वारा गन्ना किसानों का बकाया भुगतान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें देरी से दिए जाने वाले भुगतान में किसी तरह का ब्याज भी नहीं दिया जा रहा है।

शुक्रवार को राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारी गन्ना कार्यालय पहुंचे। यहां पर गन्ना संबंधी विभिन्न मांगों को लेकर पदाधिकारियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। संगठन ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मंडल संयोजक गुल्लू पहलवान ने बताया कि पिछले बार भी कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन उनकी समस्या का अब-तक समाधान नहीं किया गया है। धरना देने वालों में नत्थूलाल, फूलचंद्र, देवेंद्र कुमार, सियाराम, हरीश गंगवार, नरेश गंगवार आदि शामिल रहे। संवाद
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