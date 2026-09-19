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Pilibhit News: नगर में पांच वार्डों में पांच दिन से पेयजल आपूर्ति ठप

Sat, 19 Sep 2026 01:25 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:25 AM IST
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Drinking water supply has been disrupted in five wards of the city for five days.
पूरनपुर के लाइनपार की एक गली में पेयजल के पाइप डालने को खोदी जा रही सड़क -संवाद
भूमिगत पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने से हुई समस्या, परेशानी झेल रहे लोग
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पूरनपुर। भूमिगत पेयजल आपूर्ति का पाइप क्षतिग्रस्त होने से नगर के पांच वार्डों की पेयजल आपूर्ति पांच दिनों से ठप है। इससे उपभोक्ताओं को भारी असुविधा हो रही है। पेयजल आपूर्ति कब सुचारु होगी, इसको लेकर उपभोक्ता असमंजस में हैं।

2.0 अमृत योजना के तहत हर घर को स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए नगर में वर्ष 2024 फरवरी से भूमिगत पाइप लाइन डालने और ओवरहेड टैंक बनाने का काम चल रहा है। हल्ला जायसवाल कॉलोनी में ओवरहेड टैंक का निर्माण पूरा हो चुका है। लाइनपार में ओवरहेड टैंक निर्माणाधीन है। ढ़ाई साल से नगर डाली जाने वाली पाइप लाइन का कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका। हालांकि पुराने ओवरहेड टैंकों से पानी की आपूर्ति की जा रही है।
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नगर रेलवे लाइन के दोनों ओर बसा है। रेल पटरी के उत्तर में नगर पालिका के पांच वार्ड, जबकि दक्षिण में 20 वार्ड है। लाइनपार में भूमिगत पाइप डाले जाने के दौरान पुरानी पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने से पांचों वार्डों की पेयजल आपूर्ति पांच दिन से ठप है। पेयजल आपूर्ति कब सुचारू होगी, इसको लेकर लोगों मेंं असमंजस है।
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नगर पालिका ईओ एजाज अहमद ने बताया कि लाइनपार सहित नगर में 2.0 अमृत योजना के तहत पाइप लाइन डाली जा रही है। लाइनपार में पेयजल आपूर्ति की पुरानी पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने से आपूर्ति ठप हुई है। जेई जल निगम को पानी की आपूर्ति सुचारु कराने को कहा गया है। संवाद



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पूरे दिन घरों में कैद होने को मजबूर लोग

पूरनपुर। लाइनपार की गलियों में पाइपों की मेन लाइन भूमिगत डाली जा रही है। गलियों में पाइप लाइन डालने को लेकर संबंधित गली का रास्ता पूरे दिन बंद होने से लोगों को घरों में कैद होकर रहना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अगर दिन की जगह रात में भूमिगत पाइप लाइन डाली जाए, तब असुविधा कम होगी।
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