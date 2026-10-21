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Pilibhit News: मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर डीपीआरओ ने गांव का किया निरीक्षण

Wed, 21 Oct 2026 12:29 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:29 AM IST
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DPRO inspected the village regarding the visit of the Chief Minister
गांव न्यूरानपुर में निरीक्षण करते डीपीआरओ रोहित भारती। स्रोत विभाग।
पीलीभीत। बीसलपुर तहसील क्षेत्र के गांव न्यूरानपुर में डीपीआरओ रोहित भारती ने निरीक्षण किया। साथ ही अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
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बीसलपुर तहसील क्षेत्र के गांव न्यूरानपुर स्थित मढ़ी पर तीन नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कथा सुनने के लिए आ रहे है। ऐेसे में कथा स्थल पर बेहतर व्यवस्थाएं कराए जाने के लिए लगातार अफसरों की ओर से निरीक्षण किए जा रहे है। सोमवार को डीपीआरओ रोहित भारती गांव स्थित मढ़ी पर पहुंचे। इस दौरान बिलसंडा के बीडीओ सहित अन्य अधीनस्थ भी मौजूद रहे। उन्होंने मढ़ी के पास स्थित तालाब में हो रही साफ-सफाई का निरीक्षण भी किया। इसके साथ निर्देश दिए कि कार्यक्रम से पूर्व व्यवस्थाओं को बेहतर कर लिया जाए। डीपीआरओ रोहित भारती ने बताया कि मढ़ी पर चल रहे कामकाज का निरीक्षण किया। साथ ही अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संवाद
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