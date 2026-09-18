Pilibhit News: घर से रेस्क्यू कीं 5 सिवेट कैट
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:38 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:38 AM IST
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पीलीभीत। शहर की एकता नगर कॉलोनी स्थित अधिवक्ता शिरीष सक्सेना के घर से बृहस्पतिवार को वन विभाग की टीम ने पांच सिवेट कैट रेस्क्यू कीं। गृह स्वामी के अनुसार, पिछले एक माह से बिल्ली प्रजाति की तरह दिखने वाले वन्यजीवों की मौजूदगी देखी जा रही थी। पांच दिन पूर्व छत पर रखें जनरेटर को स्टार्ट करने पर वह उसके नीचे से निकली थीं। इसके बाद से छत पर ही उनकी गतिविधियां बनी थीं। बृहस्पतिवार को हलचल देखे जाने पर वन विभाग को सूचना देकर रेस्क्यू कराया गया। संवाद
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