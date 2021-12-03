Pilibhit News: दोनों मृतक भाइयों के पक्ष के छह नामजद समेत 13 पर केस

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अमरिया निवासी नन्हे पुत्र ढाकन लाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 12 अक्तूबर को कस्बे के शगुन पैलेस में मेला कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें ऋषभ गुप्ता, अभय गुप्ता, सुमित गुप्ता, सूरज गुप्ता, ओम गुप्ता और प्रदीप गुप्ता समेत अन्य लोग मौजूद थे। बैठक में वह और कौशल गुप्ता भी शामिल हुए थे। आरोप है कि मेले के हिसाब-किताब को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया।नन्हे के मुताबिक, बैठक के बाद वह और कौशल गुप्ता कार से वहां से चले आए। आरोप है कि आनंद विहार कॉलोनी गेट के पास एक ज्वेलर्स की दुकान के सामने खड़े लोगों ने उनकी कार पर ईंट-पत्थर फेंके और शीशे तोड़ दिए। कार नहीं रुकने पर आरोपियों ने पीछा करना शुरू कर दिया। तहरीर के अनुसार, अमरिया सिटी गेट के सामने कौशल गुप्ता को कार से खींचकर मारपीट की गई। इस दौरान धारदार हथियारों से हमला करने का भी आरोप लगाया गया है।शोर सुनकर नन्हे का भतीजा कुनाल श्रीवास्तव बचाने पहुंचा। आरोप है कि हमलावरों ने उसके सिर पर धारदार हथियार और असलहे से वार कर दिया। तहरीर में लगातार फायरिंग करने की बात भी कही गई है। गंभीर रूप से घायल कुनाल मौके पर ही बेहोश हो गया। परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरिया ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।नन्हे ने ऋषभ गुप्ता, अभय गुप्ता, सुमित गुप्ता, सूरज गुप्ता, ओम गुप्ता और प्रदीप गुप्ता समेत सात अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।वर्जन-इस मामले में तहरीर के आधार पर दूसरे पक्ष की रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसमें छह नामजद व सात अज्ञात आरोपी शामिल है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर है। जो भी आरोपी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।सुकीर्ति माधव, एसपी