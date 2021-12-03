Pilibhit News: 30 लाख जमा कराए अब सप्ताहभर में 30 लाख और करने होंगे जमा

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बरेली एसआईबी के उपायुक्त अनिरुद्ध सिंह के नेतृत्व में टीमों ने बृहस्पतिवार शाम को नगर के किराना व्यापारी राजू गुप्ता के कोतवाली रोड पर स्थित गोदाम में छापा मारा था। छापे में जांच में एक करोड़ रुपये की कर चोरी का मामला पकड़ा गया था। रात करीब साढ़े 11 बजे तक टीमों की छापेमारी कार्रवाई जारी रही। विज्ञापन

उपायुक्त अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि छापेमारी में राजू गुप्ता की तीन फर्मों का होना पाया गया। राजू किराना नाम की फर्म में छापेमारी की गई। इसमें कच्चे बिल आदि तो नहीं मिले। मगर एक करोड़ रुपये की कर चोरी होना पाया गया। व्यापारी से तीस लाख रुपये मौके पर जमा कराए गए। एक सप्ताह का समय देकर व्यापारी को अभिलेख दिखाने और शेष तीस लाख रुपये जमा कराने के निर्देश दिए गए। संवाद बरेली एसआईबी के उपायुक्त अनिरुद्ध सिंह के नेतृत्व में टीमों ने बृहस्पतिवार शाम को नगर के किराना व्यापारी राजू गुप्ता के कोतवाली रोड पर स्थित गोदाम में छापा मारा था। छापे में जांच में एक करोड़ रुपये की कर चोरी का मामला पकड़ा गया था। रात करीब साढ़े 11 बजे तक टीमों की छापेमारी कार्रवाई जारी रही।उपायुक्त अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि छापेमारी में राजू गुप्ता की तीन फर्मों का होना पाया गया। राजू किराना नाम की फर्म में छापेमारी की गई। इसमें कच्चे बिल आदि तो नहीं मिले। मगर एक करोड़ रुपये की कर चोरी होना पाया गया। व्यापारी से तीस लाख रुपये मौके पर जमा कराए गए। एक सप्ताह का समय देकर व्यापारी को अभिलेख दिखाने और शेष तीस लाख रुपये जमा कराने के निर्देश दिए गए। संवाद

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पूरनपुर। किराना व्यापारी के गोदाम में जीएसटी की विशेष अनुसंधान शाखा (एसआईबी) की टीम बृहस्पतिवार आधी रात तक जांच में जुटी रही। जांच में साढ़े तीन करोड़ रुपये का स्टॉक कम मिला। एक करोड़ रुपये की कर चोरी पाई गई। 30 लाख रुपये मौके पर जमा कराए गए। सप्ताह भर के अंदर अभिलेख दिखाने और शेष तीस लाख रुपये जमा कराने के निर्देश व्यापारी को दिए गए।