Pilibhit News: नौवें दिन दोनों लापता छात्र मिले

शांति निकेतन विद्यालय में कक्षा 10 के दो छात्र 31 अगस्त को विद्यालय जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन वे विद्यालय नहीं पहुंचे। रास्ते से ही लापता हो गए थे। दोनों आपस में दोस्त हैं। छात्रों के लापता होने की रिपोर्ट अगले दिन कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। उसी दिन से पुलिस और परिजन छात्रों की तलाश में जुट गए थे। छात्रों ने लापता होने से पहले अपने घर में ऋषिकेश जाने की बात कही थी। इसी आधार पर पुलिस की एक टीम छात्रों का पता लगाने के लिए ऋषिकेश गई थी। लेकिन वहां कोई पता नहीं लगा। वहां से टीम खाली हाथ लौट आई थी। बच्चों के न मिलने से उनके परिजन काफी परेशान रहे।सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस ने सोमवार देर रात परिजनों के साथ बरेली में पीलीभीत मार्ग स्थित एक ढाबा पर छापा मारा। वहां दोनों छात्र काम करते हुए मिल गए। पूछने पर ढाबा मालिक ने पुलिस को बताया कि दोनों उनके पास नौकरी मांगने आए थे, तभी उन्होंने काम पर रख लिया। पुलिस दोनों छात्रों को कोतवाली ले आई। पुलिस ने सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मंगलवार को दोनों छात्रों को उनके परिजनों को सौंप दिया। एक छात्र उसने अपनी साइकिल भड़रिया मोड़ स्थित एक दुकान पर रख दी थी। परिजन ने दुकान से साइकिल ले ली है। दोनों छात्रों ने पुलिस को बताया कि वे लोग घूमने के उद्देश्य से गए थे। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि दोनों छात्र सकुशल मिल गए हैं। इस इस संबंध में दर्ज रिपोर्ट निरस्त की जाएगी।