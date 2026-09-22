Pilibhit News: बहगुल नदी में उतराता मिला मर्गापुर के बुजुर्ग का शव

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मृतक के बेटे अनीश ने बताया कि पिता खलील पहलवान सोमवार दोपहर भौआ बाजार में चल रहे मेले में दंगल देखने के लिए घर से कहकर निकले थे, लेकिन वह शाम होने तक घर वापस नहीं पहुंचे। इसके बाद परिजन उनकी तलाश करते रहे।मृतक के परिजन इस बात से हैरान हैं कि खलील आखिरकार वहां कैसे पहुंचे। फिलहाल मृतक के परिवार की तरफ से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है। सीओ संदीप सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमाॅर्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के शव पर किसी तरह की गहरी चोट नहीं थी। पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।