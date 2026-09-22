पीलीभीत: बाइक सवारों ने रंजिश में कार चालक को घेरकर मारी गोली, गंभीर रूप से घायल
पीलीभीत के दियोरिया कोतवाली क्षेत्र के महेशापुर गांव में सोमवार देर रात कार चालक को गोली मार दी गई। पुरानी रंजिश के चलते चार हमलावरों ने उसे बाएं हाथ में गोली मारी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए।
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पीलीभीत के दियोरिया कोतवाली क्षेत्र के गांव महेशापुर में सोमवार देर रात रंजिश के कारण चार लोगों ने इको कार चालक को घेरकर गोली मार दी। गोली उसके बाएं हाथ में लगी, जिससे वह घायल हो गया। वारदात के बाद हमलावर बाइकों से फरार हो गए। घायल को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। चिकित्सक के मुताबिक उसकी हालत खतरे से बाहर है।
दियोरिया कोतवाली क्षेत्र के गांव पिपरिया संजरपुर निवासी सीताराम सिंह के अनुसार उनका 29 वर्षीय पुत्र दुर्विजय सिंह इको कार चलाता है। वह अपने मित्र अमन कुमार के साथ पड़ोसी गांव महेशापुर में उसके घर जा रहा था। कार दुर्विजय स्वयं चला रहा था। गांव के बाहर पुलिया के पास पहुंचते ही पीछे से दो बाइकों पर सवार चार लोगों ने उसकी कार को घेर लिया।
अचानक रास्ता रोके जाने से दुर्विजय को कार पीछे करने का मौका नहीं मिला। खतरा भांपकर उसने वाहन से उतरकर भागने का प्रयास किया, लेकिन इससे पहले ही एक हमलावर ने तमंचे से उस पर गोली चला दी। गोली उसके बाएं हाथ में लगी। फायरिंग होते ही वह जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद हमलावर मौके से बाइक लेकर फरार हो गए।
घटना के बाद अमन कुमार घायल दुर्विजय को लेकर उसके गांव पिपरिया संजरपुर पहुंचा और परिजनों को वारदात की जानकारी दी। परिवार के लोग उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सक डॉ. चंदन सिन्हा ने प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। चिकित्सक ने बताया कि घायल की हालत खतरे से बाहर है।
चश्मदीद ने बताए हमलावरों के ठिकाने
सीएचसी से मिले मेमो के आधार पर पुलिस ने घायल और उसके परिजनों से पूछताछ की। घटना के समय दुर्विजय के साथ मौजूद अमन कुमार ने पुलिस को पूरी घटना बताई। उसके अनुसार चार हमलावरों में तीन पिपरिया संजरपुर और एक महेशापुर का रहने वाला था। परिजनों ने पुलिस को बताया कि हमला पुरानी रंजिश के चलते किया गया है। उन्होंने कुछ संदिग्धों के नाम भी पुलिस को बताए हैं।
सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि मामले में दियोरिया कोतवाली पुलिस को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस घटना के कारणों और हमलावरों की पहचान की जांच कर रही है।