पीलीभीत: बाइक सवारों ने रंजिश में कार चालक को घेरकर मारी गोली, गंभीर रूप से घायल

घटना के बाद अमन कुमार घायल दुर्विजय को लेकर उसके गांव पिपरिया संजरपुर पहुंचा और परिजनों को वारदात की जानकारी दी। परिवार के लोग उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सक डॉ. चंदन सिन्हा ने प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। चिकित्सक ने बताया कि घायल की हालत खतरे से बाहर है।



चश्मदीद ने बताए हमलावरों के ठिकाने

सीएचसी से मिले मेमो के आधार पर पुलिस ने घायल और उसके परिजनों से पूछताछ की। घटना के समय दुर्विजय के साथ मौजूद अमन कुमार ने पुलिस को पूरी घटना बताई। उसके अनुसार चार हमलावरों में तीन पिपरिया संजरपुर और एक महेशापुर का रहने वाला था। परिजनों ने पुलिस को बताया कि हमला पुरानी रंजिश के चलते किया गया है। उन्होंने कुछ संदिग्धों के नाम भी पुलिस को बताए हैं।



सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि मामले में दियोरिया कोतवाली पुलिस को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस घटना के कारणों और हमलावरों की पहचान की जांच कर रही है।