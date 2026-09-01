Pilibhit News: डीसी मनरेगा की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ठगी का प्रयास

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मामले की जानकारी होने पर डीसी मनरेगा ने तत्काल लोगों को सतर्क किया। समय रहते फर्जी आईडी का पता चलने से परिचित ठगी का शिकार होने से बच गए। बताया गया कि साइबर अपराधियों ने अधिकारी की असली फेसबुक प्रोफाइल से फोटो और नाम लेकर क्लोन आईडी तैयार की थी। इसके बाद उनकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल लोगों को निशाना बनाया गया। अधिकारी की सतर्कता से साइबर ठगों की कोशिश नाकाम हो गई। डीसी मनरेगा ने बताया कि मंगलवार को वह इस मामले की शिकायत पुलिस से करेंगे। संवाद विज्ञापन

मामले की जानकारी होने पर डीसी मनरेगा ने तत्काल लोगों को सतर्क किया। समय रहते फर्जी आईडी का पता चलने से परिचित ठगी का शिकार होने से बच गए। बताया गया कि साइबर अपराधियों ने अधिकारी की असली फेसबुक प्रोफाइल से फोटो और नाम लेकर क्लोन आईडी तैयार की थी। इसके बाद उनकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल लोगों को निशाना बनाया गया। अधिकारी की सतर्कता से साइबर ठगों की कोशिश नाकाम हो गई। डीसी मनरेगा ने बताया कि मंगलवार को वह इस मामले की शिकायत पुलिस से करेंगे। संवाद

पीलीभीत। साइबर ठगों ने अब सरकारी अधिकारियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। विकास भवन में तैनात डीसी मनरेगा एवं पूरनपुर के प्रभारी बीडीओ हेमंत यादव की साइबर अपराधियों ने फर्जी फेसबुक आईडी बना ली। ठगों ने उनकी तस्वीर और नाम का इस्तेमाल कर परिचितों, रिश्तेदारों और अधीनस्थ कर्मचारियों को मैसेंजर के जरिए संदेश भेजकर रुपये मांगने शुरू कर दिए।