Pilibhit News: ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात युवक की मौत

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बुधवार को सिया बाड़ी पट्टी रेलवे क्रॉसिंग और देवहा नदी पुल के बीच एक युवक के ट्रेन की चपेट में आने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस को करीब 20 वर्षीय युवक का शव मिला। मृतक के एक हाथ पर टैटू बना हुआ है। पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ कर युवक की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस ने युवक के हुलिए और हाथ पर बने टैटू की जानकारी आसपास के गांवों और संबंधित थानों में साझा की है।सीओ सदर नताशा गोयल ने बताया कि प्रथम दृष्ट्या मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि, पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। युवक की पहचान होने के बाद ही घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। संवाद