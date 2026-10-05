Pilibhit News: उचित दर विक्रेता के चयन को 17 को होगी खुली बैठक

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पीलीभीत। जिले की दो ग्राम पंचायतों में उचित दर विक्रेता के चयन के लिए 17 अक्तूबर को ग्राम सभा की खुली बैठक होगी। ललौरीखेड़ा विकासखंड की ग्राम पंचायत भानडांडी में पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षण है। यहां खंड विकास अधिकारी ललौरीखेड़ा को नामित अधिकारी बनाया गया है। वहीं अमरिया विकासखंड की सद्दरपुर ग्राम पंचायत अनारक्षित है, जहां खंड विकास अधिकारी अमरिया नामित अधिकारी होंगे। खुली बैठक में उचित दर विक्रेता के चयन में स्वयं सहायता समूह को प्रथम वरीयता दी जाएगी। चयन प्रस्ताव की जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी को दी जाएगी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की मौजूदगी में बैठक कराने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद