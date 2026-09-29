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Pilibhit News: बिना हेलमेट - नंबर प्लेट पर कार्रवाई, तीन बाइकों के चालान

Tue, 29 Sep 2026 01:12 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Tue, 29 Sep 2026 01:12 AM IST
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Action taken for riding without helmets and missing number plates; three bikes fined.
चुर्रा सकतपुर। यातायात नियमों का पालन कराने और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए चुर्रा चौकी प्रभारी अंकित यादव ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर तीन बाइकों के चालान किए गए।
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अभियान में दोपहिया और चारपहिया वाहनों की जांच की गई। पुलिस ने बिना हेलमेट और बिना नंबर प्लेट वाले चालकों पर विशेष ध्यान दिया। वाहन चालकों को सुरक्षा और सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। उनसे हेलमेट पहनने और वाहनों पर निर्धारित नंबर प्लेट लगाने की अपील की गई। संवाद
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