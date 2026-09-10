Pilibhit News: चार्टर डे पर 15 शिक्षिकाओं को किया सम्मानित

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पीलीभीत। अलायंस क्लब मधुबन एवं मैत्री की ओर से गोद लिए गए बाल कल्याण निकेतन स्कूल में क्लब का चार्टर डे मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंकज सक्सेना ने की। इस अवसर पर बाल कल्याण निकेतन स्कूल की शिक्षिकाओं और क्लब की शिक्षिकाओं समेत कुल 15 शिक्षिकाओं को दुशाला पहनाकर सम्मानित किया गया। उन्हें उपहार भी प्रदान किए गए। वहीं स्कूल के बच्चों को कॉपी, पेंसिल, बिस्किट और टॉफी वितरित की गईं। इस दौरान क्लब की चार्टर्ड डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मधु कुमार और फाउंडर सतीश लखोटिया का जन्मदिन भी केक काटकर मनाया गया। कार्यक्रम में मिथलेश शर्मा, निशा सक्सेना, पुष्पा सिंह, नीनू सक्सेना, दीपा सरीन, अंजली कंचन, मिकिल गंगवार, सुमन लता, कविता सिंह और पूनम अग्रवाल आदि उपस्थित रहीं। संवाद

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