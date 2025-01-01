फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Work on the synthetic track at Company Bagh has not started.

Muzaffarnagar News: कंपनी बाग में शुरू नहीं हुआ सिंथेटिक ट्रैक का काम

Mon, 05 Oct 2026 12:44 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:44 AM IST
विज्ञापन
Work on the synthetic track at Company Bagh has not started.
मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत कंपनी बाग में निर्माणाधीन वाटर बॉडी पार्क। संवाद
मुजफ्फरनगर। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय विकास योजना के तहत शासन की ओर से स्वीकृत किए गए 3.6 करोड़ की धनराशि से कमला नेहरू वाटिका यानी कंपनी बाग में विभिन्न निर्माण और विकास कार्य चल रहे हैं। सीएन्डडीएस के तत्वावधान में डेढ़ वर्ष से चल रहा चल रहा निर्माण रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा।
विज्ञापन

नगर विकास विभाग की ओर से कंपनी बाग में करीब 3.60 करोड़ रुपये की लागत से सिंथेटिक ट्रैक समेत कई सुविधाएं विकसित की जा रही है। करीब डेढ़ वर्ष पहले कार्य शुरू होने के बावजूद सिंथेटिक ट्रैक, ओपन स्पेस थिएटर, फव्वारे, वाटर बॉडी पार्क विकसित किए जाने का काम आज भी पूर्ण नहीं हो पाया।
विज्ञापन

इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर जानवरों की प्रतिमाएं भी स्थापित की जानी है। शेर, हाथी आदि की प्रतिमाएं आ चुकी है लेकिन कंपनी बाग में अलग-अलग स्थान पर उन्हें स्थापित नहीं किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण हो चुका है, लेकिन कुछ कमियों के कारण मॉर्निंग और इवनिंग वॉकर्स को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। सीएन्डडीएस के सहायक अभियंता रामवीर सिंह का कहना है कि कंपनी बाग में निर्माण और विकास कार्य तेजी से चल रहा है। कुछ तकनीकी कारणों के चलते विलंब होता है। शीघ्र ही परियोजना पूर्ण कर ली जाएगी।

मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत कंपनी बाग में निर्माणाधीन वाटर बॉडी पार्क। संवाद

मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत कंपनी बाग में निर्माणाधीन वाटर बॉडी पार्क। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed