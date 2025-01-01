Muzaffarnagar News: कंपनी बाग में शुरू नहीं हुआ सिंथेटिक ट्रैक का काम

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नगर विकास विभाग की ओर से कंपनी बाग में करीब 3.60 करोड़ रुपये की लागत से सिंथेटिक ट्रैक समेत कई सुविधाएं विकसित की जा रही है। करीब डेढ़ वर्ष पहले कार्य शुरू होने के बावजूद सिंथेटिक ट्रैक, ओपन स्पेस थिएटर, फव्वारे, वाटर बॉडी पार्क विकसित किए जाने का काम आज भी पूर्ण नहीं हो पाया।इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर जानवरों की प्रतिमाएं भी स्थापित की जानी है। शेर, हाथी आदि की प्रतिमाएं आ चुकी है लेकिन कंपनी बाग में अलग-अलग स्थान पर उन्हें स्थापित नहीं किया गया।सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण हो चुका है, लेकिन कुछ कमियों के कारण मॉर्निंग और इवनिंग वॉकर्स को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। सीएन्डडीएस के सहायक अभियंता रामवीर सिंह का कहना है कि कंपनी बाग में निर्माण और विकास कार्य तेजी से चल रहा है। कुछ तकनीकी कारणों के चलते विलंब होता है। शीघ्र ही परियोजना पूर्ण कर ली जाएगी।