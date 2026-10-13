मुजफ्फरनगर: मंदिर में घुसकर साधु की हत्या, सीने में तमंचे से गोली मारकर दो युवक फरार; तलाश में निकली पुलिस

पास ही आईटीआई में ड्यूटी पर तैनात पीआरडी का जवान मंदिर की तरफ दौड़ा लेकिन तब तक हमलावर फरार हो गए। कमरे में गोली लगा शव पड़ा मिला। डीआईजी, एसएसपी, एसपी देहात के अलावा भौराकलां, फुगाना, बढ़ाना और तितावी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। एसएसपी सूरज राय ने बताया कि मौके से एक खोखा बरामद हुआ है। वारदात में करीबियों के शामिल होने की आशंका है। सर्विलांस, फोरेंसिक, एसओजी और थाना पुलिस समेत पांच टीम मामले की जांच में जुटी हुई हैं।