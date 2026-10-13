मुजफ्फरनगर: मंदिर में घुसकर साधु की हत्या, सीने में तमंचे से गोली मारकर दो युवक फरार; तलाश में निकली पुलिस
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर Published by: Mohd Mustakim Updated Wed, 14 Oct 2026 12:17 AM IST
सार
Muzaffarnagar News: भौराकलां के शिव मंदिर में बुजुर्ग साधु देवानंद भारती रहते थे। बाइक पर दो हमलावर आए और उनकी हत्या करके फरार हो गए। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पांच टीमों का गठन किया गया है।
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विस्तार
गांव भौराकलां के गुंबज शिव मंदिर के कमरे में मंगलवार रात साधु देवानंद भारती (81) की बाइक पर सवार होकर आए दो हमलावरों ने तमंचे से सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। डीआईजी सहारनपुर अभिषेक सिंह और एसएसपी सूरज कुमार राय ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके से खोखा बरामद हुआ है। वारदात में परिचितों के शामिल होने की आशंका है। पुलिस की पांच टीमें आरोपियों की तलाश कर रही हैं।
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गांव के कुरावा मार्ग पर आईटीआई के पास शिव मंदिर में पिछले ढाई दशक से ग्वालियर निवासी सेवानिवृत्त फौजी देवानंद भारती पूजा-पाठ करते थे। मंगलवार रात आठ बजे बाइक पर सवार होकर दो हमलावर पहुंचे और साधु को आवाज देकर कमरे का गेट खुलवा दिया। दो मिनट बाद ही कमरे से एक गोली चलने की आवाज सुनाई दी।
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पास ही आईटीआई में ड्यूटी पर तैनात पीआरडी का जवान मंदिर की तरफ दौड़ा लेकिन तब तक हमलावर फरार हो गए। कमरे में गोली लगा शव पड़ा मिला। डीआईजी, एसएसपी, एसपी देहात के अलावा भौराकलां, फुगाना, बढ़ाना और तितावी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। एसएसपी सूरज राय ने बताया कि मौके से एक खोखा बरामद हुआ है। वारदात में करीबियों के शामिल होने की आशंका है। सर्विलांस, फोरेंसिक, एसओजी और थाना पुलिस समेत पांच टीम मामले की जांच में जुटी हुई हैं।
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