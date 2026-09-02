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Muzaffarnagar News: दो ड्रीम लैब से छह से विद्यालयों के छात्र पढ़ेगे एआई और रोबोटिक्स

Wed, 02 Sep 2026 01:11 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:11 AM IST
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Two Dream Labs will teach students from six schools AI and robotics
मुजफ्फरनगर। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जिले के राजकीय इंटर कॉलेज कवाल और राजकीय इंटर कॉलेज कम्हेड़ा का चयन ड्रीम लैब स्थापित करने के लिए किया गया है। दोनों विद्यालयों को हब के रूप में विकसित कर इनके माध्यम से छह राजकीय विद्यालयों को जोड़ा जाएगा। इससे छह विद्यालयों के छात्र एआई और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों का ज्ञान हासिल कर सकेंगे।
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विद्यार्थी केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आधुनिक उपकरणों पर काम करके तकनीकी कौशल सीखेंगे। ड्रीम लैब के जरिए विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन, थ्री-डी प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्री टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे विद्यार्थियों में नवाचार और समस्या समाधान की क्षमता विकसित होने के साथ उच्च शिक्षा, स्टार्टअप और रोजगार के नए क्षेत्रों के लिए उनकी तैयारी बेहतर होगी।
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-ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों पर किया है फोकस
डीआईओएस हरिकेश यादव ने बताया कि ड्रीम लैब और उससे जुड़े स्पोक स्कूल के लिए ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों को ही चयनित किया गया है। राजकीय इंटर कॉलेज कवाल को ड्रीम लैब का हब बनाया गया है। इससे पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज पुरकाजी, राजकीय इंटर कॉलेज जाड़ौदा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इंटर कॉलेज बधाई कलां को जोड़ा गया है। दूसरा हब राजकीय इंटर कॉलेज कम्हेड़ा को बनाया गया है। इससे राजकीय इंटर कॉलेज जौली, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इंटर कॉलेज सिकंदरपुर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इंटर कॉलेज कासमपुर खोला को जोड़ा जाएगा।
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