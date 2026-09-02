Muzaffarnagar News: सड़क किनारे मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:11 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:11 AM IST
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मुजफ्फरनगर। शेरपुर के रास्ते पर मंगलवार सुबह 50 वर्षीय इरशाद का शव पड़ा मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जाताते हुए कार्रवाई की मांग की है। इरशाद की बाइक भी शव के पास पड़ी मिली।
ग्रामीण सुबह करीब आठ बजे गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने सड़क किनारे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली के पास इरशाद को मृत पड़ा देखा। सूचना मिलने पर शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान कराई। इरशाद के माथे पर चोट का निशान था। मृतक के भाई दिलशाद और अन्य परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। शेरपुर प्रधान शोएब नंबरदार ने बताया कि कुछ दिन पहले इरशाद की बेटी इकरा की उत्तराखंड में फांसी लगाकर हत्या कर दी गई थी। सोमवार को इरशाद को उसके दामाद ने बुलाया था, जिसके बाद वह घर नहीं लौटा था।
जांच अधिकारी बृजेश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला हादसे का लग रहा है। घटनास्थल पर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी थी। आशंका है कि इरशाद की बाइक उससे टकराने से हादसा हुआ होगा। मौत के सही कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। इरशाद के परिवार में आठ बच्चे हैं और परिजनों में गहरा शोक है।
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ग्रामीण सुबह करीब आठ बजे गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने सड़क किनारे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली के पास इरशाद को मृत पड़ा देखा। सूचना मिलने पर शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान कराई। इरशाद के माथे पर चोट का निशान था। मृतक के भाई दिलशाद और अन्य परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। शेरपुर प्रधान शोएब नंबरदार ने बताया कि कुछ दिन पहले इरशाद की बेटी इकरा की उत्तराखंड में फांसी लगाकर हत्या कर दी गई थी। सोमवार को इरशाद को उसके दामाद ने बुलाया था, जिसके बाद वह घर नहीं लौटा था।
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जांच अधिकारी बृजेश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला हादसे का लग रहा है। घटनास्थल पर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी थी। आशंका है कि इरशाद की बाइक उससे टकराने से हादसा हुआ होगा। मौत के सही कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। इरशाद के परिवार में आठ बच्चे हैं और परिजनों में गहरा शोक है।
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