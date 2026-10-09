फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Two accused granted bail in the case of gang-rape of a minor female student.

Muzaffarnagar News: नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को मिली जमानत

Fri, 09 Oct 2026 11:40 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:40 PM IST
विज्ञापन
Two accused granted bail in the case of gang-rape of a minor female student.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में कोर्ट ने सुनवाई कर आरोपियों उस्मान और फिरोज की जमानत स्वीकृत कर ली। कोर्ट ने दोनों को 50-50 हजार रुपये की जमानत पर जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया।
शहर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला की नाबालिग पुत्री 17 अगस्त 2026 को घर से चली गई थी। महिला की शिकायत पर 18 अगस्त को शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान मामले में उस्मान निवासी पुरबालियान और फिरोज निवासी मक्कीनगर के नाम प्रकाश में आए थे।
विज्ञापन

इसके बाद मामले में विभिन्न धाराओं की बढ़ोतरी की गई, जिनमें पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी शामिल हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को एक सितंबर को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया था। तब से दोनों आरोपी जेल में निरुद्ध हैं। शुक्रवार को दोनों आरोपियों की ओर से एडीजे-3 कोर्ट में दिए जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुराग पंवार ने दोनों आरोपियों की जमानत स्वीकार कर ली।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed