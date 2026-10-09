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Muzaffarnagar News: घरेलू कलह से तंग आकर युवक ने लगाई फांसी

Fri, 09 Oct 2026 11:55 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:55 PM IST
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Fed up with domestic strife, a young man hanged himself.
संवाद न्यूज एजेंसी
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पुरकाजी। थाना क्षेत्र के खेड़की गांव के जंगल में घरेलू कलह के चलते लेबर ठेकेदार मोनू (32) ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
मोनू क्षेत्र की कैम्पा कंपनी में लेबर ठेकेदार के रूप में काम करता था। उसके बड़े भाई सोनू ने बताया कि शुक्रवार सुबह 11 बजे मोनू जंगल में घास लेने गया था। दोपहर 12 बजे उसका शव गांव से आधा किलोमीटर दूर जंगल में शीशम के पेड़ पर लटका हुआ मिला।
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ग्रामीणों ने शव देखकर परिवार को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। मोनू की शादी करीब आठ वर्ष पहले मोरना क्षेत्र के भोकरहेड़ी गांव में हुई थी। उसके छह वर्ष की पुत्री खुशी और तीन वर्ष का बेटा आरव हैं।
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सीओ सदर सुनील कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से घटना के संबंध में जानकारी ली। पुलिस ने शव को पुरकाजी पीएचसी पर लाकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीओ सदर ने बताया कि परिजनों की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है।
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